В Минске 8 ноября на митинге оппозиции были задержаны два известных спортсмена. В СИЗО попали серебряный призёр Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко и чемпион страны по кикбоксингу Иван Ганин.
Оба спортсмена получили по десять суток административного ареста. Кравченко и Ганин находятся в Жодинском СИЗО, сообщает "Белорусский фонд спортивной солидарности" в Facebook.
"Адвокат не был допущен, и никакой информации ему всё ещё не предоставили", — говорится в сообщении.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже три месяца. Митинги и беспорядки возникли после выборов президента, которые выиграл Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.