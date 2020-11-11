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В Минске арестован призёр Олимпийских игр Кравченко

В Минске 8 ноября на митинге оппозиции были задержаны два известных спортсмена. В СИЗО попали серебряный призёр Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко и чемпион страны по кикбоксингу Иван Ганин.

Оба спортсмена получили по десять суток административного ареста. Кравченко и Ганин находятся в Жодинском СИЗО, сообщает "Белорусский фонд спортивной солидарности" в Facebook.

"Адвокат не был допущен, и никакой информации ему всё ещё не предоставили", — говорится в сообщении.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже три месяца. Митинги и беспорядки возникли после выборов президента, которые выиграл Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.

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