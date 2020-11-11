Братья-близнецы Алексей и Антон Миранчуки записали шутливое видео во время нахождения на сборе национальной команды. Они сыграли в детскую игру "Камень, ножницы, бумага", чтобы определить, кто на этот раз поедет играть за "Аталанту".
Победу в этом соревновании одержал Антон, который выступает за "Локомотив".
"Кажется, после сборов в Бергамо поедет Антон", — говорится в сообщении сборной.
В "Локомотиве" отреагировали на шутку и продолжили переписку в Twitter с "Аталантой".
"Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео "Аталанте", — говорится в сообщении "Локо".
На это клуб из Бергамо опубликовал смайл с закрытыми глазами.
"Не переживайте, вы получите А. Миранчука", — ответили в "Локомотиве".
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