Братья Миранчуки решили, что в "Аталанту" вернётся Антон

Братья-близнецы Алексей и Антон Миранчуки записали шутливое видео во время нахождения на сборе национальной команды. Они сыграли в детскую игру "Камень, ножницы, бумага", чтобы определить, кто на этот раз поедет играть за "Аталанту".

Победу в этом соревновании одержал Антон, который выступает за "Локомотив".

"Кажется, после сборов в Бергамо поедет Антон", — говорится в сообщении сборной.

Реакция "Локо" и "Аталанты"

В "Локомотиве" отреагировали на шутку и продолжили переписку в Twitter с "Аталантой".

"Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео "Аталанте", — говорится в сообщении "Локо".

На это клуб из Бергамо опубликовал смайл с закрытыми глазами.