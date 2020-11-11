Ягудин о Дзюбе: "Это делает вся страна, весь мир"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не видит ничего предосудительного в содержании скандального видео с Артёмом Дзюбой. По его словам, страшно то, что такое видео вообще было опубликовано в соцсетях.

"Сейчас практически каждый день кого-то "вскрывают", фотографируют. Вот чем страшна ситуация, а не тем, что сделал Артём. Это делает вся страна, весь мир", — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

По словам Ягудина, этой теме не стоит уделять слишком много внимания. Кроме того, по его мнению, в стенах своего дома любой человек может делать что угодно.

"Это личная жизнь, я могу делать в стенах своего дома всё что угодно. Я считаю, что эта тема вообще выеденного яйца не стоит", — добавил Ягудин.

Дзюба после опубликования видео извинился перед болельщиками за то, что ролик попал в Сеть. В результате скандала футболист потерял место в составе сборной России на ноябрьские матчи.