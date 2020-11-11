Гольфист Рам попал в лунку невероятным ударом через воду

Испанский гольфист Джон Рам вызвал бурную реакцию болельщиков по всему миру. На турнире серии "Мастерс" он совершил невероятный удар — мяч несколько раз подпрыгнул на воде, а затем прокатился по траве по красивой траектории и закатился в лунку.

Джон Рам является первым номером рейтинга гольфистов. Он поднялся на вершину в июле 2020 года. Рам стал вторым испанцем в истории гольфа, которому это удалось.