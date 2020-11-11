Российская легкоатлетка Елена Исинбаева сравнила себя с супермоделью Ириной Шейк. Двукратная олимпийская чемпионка опубликовала фотоколлаж в Instagram и задала вопрос о схожести с Шейк своим подписчикам.
"Говорят, мы похожи! А вы что думаете?" - написала Исинбаева.
Реакция подписчиков была разной. Многие отметили, что легкоатлетка совсем не похожа на супермодель.
"Ирина безгранично гордится, когда ей говорят, что она на Вас похожа!" - оставил ироничный комментарий один из подписчиков.
Некоторые говорят, что Исинбаева привлекательнее Шейк.
"Уберите женщину справа,она все портит".
"Совсем не похожи, Гаджиевна вы просто персик".
"Вы в разы привлекательнее".
"Ты лучшая. Ты умница и красавица. Достигла всех высот. Тебя не сравнить ни с кем".
Исинбаева является обладательницей 28-ми мировых рекордов в прыжках с шестом. Она выиграла два золота на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.
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