Исинбаева сравнила себя с Ириной Шейк

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева сравнила себя с супермоделью Ириной Шейк. Двукратная олимпийская чемпионка опубликовала фотоколлаж в Instagram и задала вопрос о схожести с Шейк своим подписчикам.

"Говорят, мы похожи! А вы что думаете?" - написала Исинбаева.

Реакция подписчиков была разной. Многие отметили, что легкоатлетка совсем не похожа на супермодель.

"Ирина безгранично гордится, когда ей говорят, что она на Вас похожа!" - оставил ироничный комментарий один из подписчиков.

Некоторые говорят, что Исинбаева привлекательнее Шейк.

"Уберите женщину справа,она все портит". "Совсем не похожи, Гаджиевна вы просто персик". "Вы в разы привлекательнее". "Ты лучшая. Ты умница и красавица. Достигла всех высот. Тебя не сравнить ни с кем".

Исинбаева является обладательницей 28-ми мировых рекордов в прыжках с шестом. Она выиграла два золота на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.