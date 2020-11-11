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Гимнастка Севастьянова рассказала о заработках в Instagram

Российская гимнастка Каролина Севастьянова отметила, что никогда не рассчитывала на получение дохода от Instagram. Спортсменка создала страницу для болельщиков, но затем ей удалось подписать несколько выгодных контрактов.

На страницу Севастьяновой подписано более 450 тыс. человек. В 2012 году гимнастка выиграла золото на Олимпиаде в Лондоне в групповом многоборье, после чего завершила карьеру.

Девушка отметила, что по контракту с одним из брендов спортивной одежды получает доход, который считается в России очень высоким.

"Всё, что требуется, — выставлять три-четыре фотографии в месяц, и за это я получаю такую зарплату, которая здесь, в России, считается очень высокой, ради которой у нас нужно пахать день и ночь", — приводит РИА "Новости" слова Севастьяновой.

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