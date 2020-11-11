Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что уже адаптировался в "Аталанте". По словам футболиста, который перешёл в клуб из Бергамо в сентябре, он начал понимать требования главного тренера Джанпьеро Гаcперини.
Миранчук провёл два матча за "Аталанту", выходя на замену. Россиянин забил гол "Мидтьюлланду" в Лиге чемпионов (4:0) и принёс команде ничью в игре Серии А против "Интера" (1:1).
По словам Алексея, он сосредоточен только на работе, а в Бергамо его ничего не отвлекает. Россиянин отметил, что ему пришлось привыкать к образу жизни итальянцев.
"Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трех раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому. Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве все было по-другому", — приводит пресс-служба сборной России слова Миранчука.
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