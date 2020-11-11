Миранчук рассказал о разнице между Москвой и Бергамо

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сообщил, что уже адаптировался в "Аталанте". По словам футболиста, который перешёл в клуб из Бергамо в сентябре, он начал понимать требования главного тренера Джанпьеро Гаcперини.

Миранчук провёл два матча за "Аталанту", выходя на замену. Россиянин забил гол "Мидтьюлланду" в Лиге чемпионов (4:0) и принёс команде ничью в игре Серии А против "Интера" (1:1).

По словам Алексея, он сосредоточен только на работе, а в Бергамо его ничего не отвлекает. Россиянин отметил, что ему пришлось привыкать к образу жизни итальянцев.