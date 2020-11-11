Гараничев выиграл отборочную гонку на Кубок мира

Биатлонист Евгений Гараничев одержал победу в спринтерской гонке сборной России, которая прошла в Ханты-Мансийске. Этот старт стал отборочным на первые этапы Кубка мира.

Гонку выиграл Евгений Гараничев, допустив один промах. Вторым стал Пётр Пащенко с отставанием в одну секунду. Третье место разделили Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, которые отстали от лидера на 14 секунд.

Гараничев практически гарантировал для себя место в составе сборной на Кубок мира, сообщает ТАСС. Ранее тренерский совет решил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев получат места в команде без отбора — оба вошли в топ-30 в общем зачёте предыдущего сезона.

Состав команды окончательно будет определён на следующей неделе, после завершения сбора в Ханты-Мансийске. 20 ноября команда отправится в Финляндию, где будет готовиться к первому этапу турнира.

Старт Кубка мира запланирован на 28 ноября в Контиолахти. На этом этапе биатлонисты проведут индивидуальную гонку и спринт.