Американский боец ММА Алджэмейн Стрелинг рассказал о своём плане на бой с россиянином Петром Яном. Поединок состоится 12 декабря и возглавит турнир UFC 256.
Это будет первая защита чемпионского пояса в легчайшем весе для Петра Яна. Стерлинг — первый номер в рейтинге UFC в этой категории.
По словам американца, он собирается действовать так же, как в поединке с Кори Сэндхагеном.
"Я могу представить большой выбор своих действий. Перед боем с Кори я сказал своим, что просто повалю его и тогда посмотрим. Яна я хочу заставить почувствовать мощь моих ударов, а он думает, что выдержит это.
Есть вероятность, что исход боя решит всего одна ошибка. Не вижу возможности заставить его сдаться. Даже если у меня получится удушающий приём, то вряд ли он сдастся, предпочтёт "уснуть", — приводит MMA Junkie слова Стерлинга.
Россиянин провёл в UFC семь поединков, победив поочерёдно Тэрйто Исихару, Джин Су Сона, Дугласа Силву, Джона Додсона, Джимми Риверу, Юрайю Файбера и Жозе Алду.
Для Стерлинга этот бой станет 15-м в UFC. Американец ранее одержал 11 побед и потерпел три поражения.
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