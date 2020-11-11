Стерлинг рассказал, как собирается победить Петра Яна

Американский боец ММА Алджэмейн Стрелинг рассказал о своём плане на бой с россиянином Петром Яном. Поединок состоится 12 декабря и возглавит турнир UFC 256.

Это будет первая защита чемпионского пояса в легчайшем весе для Петра Яна. Стерлинг — первый номер в рейтинге UFC в этой категории.

По словам американца, он собирается действовать так же, как в поединке с Кори Сэндхагеном.

"Я могу представить большой выбор своих действий. Перед боем с Кори я сказал своим, что просто повалю его и тогда посмотрим. Яна я хочу заставить почувствовать мощь моих ударов, а он думает, что выдержит это. Есть вероятность, что исход боя решит всего одна ошибка. Не вижу возможности заставить его сдаться. Даже если у меня получится удушающий приём, то вряд ли он сдастся, предпочтёт "уснуть", — приводит MMA Junkie слова Стерлинга.

Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг

Россиянин провёл в UFC семь поединков, победив поочерёдно Тэрйто Исихару, Джин Су Сона, Дугласа Силву, Джона Додсона, Джимми Риверу, Юрайю Файбера и Жозе Алду.

Для Стерлинга этот бой станет 15-м в UFC. Американец ранее одержал 11 побед и потерпел три поражения.