Товарищеские матчи сборных: расписание на среду

В среду, 11 ноября, на европейских полях пройдут товарищеские матчи национальных сборных. Поединки были запланированы на март, но из-за пандемии коронавируса состоятся только сейчас.

Центральный матч игрового дня — противостояние Голландии и Испании. Начнётся футбольный вечер в 17.45 игрой Греции и Кипра, а завершится за полночь по Москве сражением Франции и Финляндии.

Товарищеские матчи 11 ноября: