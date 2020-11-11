"Ювентус" запланировал обмен Роналду на Неймара

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду летом может стать игроком "ПСЖ". Туринцы рассчитывают обменять португальского футболиста на Неймара, сообщает TMW.

У обоих футболистов контракты заканчиваются в 2022 году, поэтому сделка может быть осуществлена летом. Ранее спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил заинтересованность в Роналду.

"Ювентус" купил португальца в 2018 году за 100 млн евро у "Реала", а "ПСЖ" в 2017 году заплатил за Неймара 222 млн "Барселоне". СМИ отмечают, что даже в условиях пандемии "Юве" может найти деньги для того, чтобы доплатить за бразильца.