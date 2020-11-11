Бой Макгрегора и Порье официально подтверждён

Глава UFC Дана Уайт подтвердил проведение боя ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Поединок возглавит турнир UFC 257, который состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Предположительная дата боя — 23 января. Вместе с тем, Уайт отметил, что существуют несколько вопросов по этому поединку.

"Если все будет, как мы предполагаем, то бой Макгрегора и Порье пройдёт на "Бойцовском острове" 23 января. Но есть много "если". Посмотрим, каким будет мир через несколько месяцев", — приводит ESPN слова Уайта.

Макгрегор и Порье

Порье — седьмой в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, Макгрегор занимает 11-е место.

Макгрегор в последний раз проводил бой в январе 2020 года, когда отправил в нокаут Дональда Серроне. Порье в июне 2020 года победил Дэна Хукера.