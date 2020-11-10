Легендарный вратарь Рожерио Сени возглавил "Фламенго"

Бывший вратарь "Сан-Паулу" Рожерио Сени стал главным тренером "Фламенго". Контракт со специалистом подписан до декабря 2021 года.

Ранее Сени работал с "Форталезой". Он вывел команду в высший дивизион чемпионата Бразилии, а также дважды выиграл чемпионат штата Сеара.

"Фламенго" сейчас идёт третьим в турнирной таблице чемпионата Бразилии. "Форталеза" занимает 11-ю строчку.

Рожерио Сени

Бразильский вратарь - известный голеадор. Он провёл всю карьеру в "Сан-Паулу", отыграв 1178 матчей. За свою карьеру Сени забил 129 мячей - большинство с пенальти и штрафных ударов.