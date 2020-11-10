Определился полный состав участников гандбольного ЧМ-2021

Сборная Чили стала последним участником чемпионата мира по гандболу-2021. Решение было принято Международной федерацией гандбола. В Южной Америке должен был состояться последний раунд отборочного турнира, но он был отменён из-за коронавируса.

Чилийцы получили место на чемпионате как лучшие в рейтинге среди команд, которые должны были участвовать в отборе. Всего участие в финальном турнире примут 32 сборные. Соревнования запланированы с 13 по 31 января 2021 года в Египте.

Участники ЧМ-2021 по гандболу

Европа — Дания (чемпион мира), Хорватия, Норвегия, Испания, Австрия, Белоруссия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Португалия, Словения, Швеция, Польша, Россия.

Африка — Египет (хозяин), Алжир, Ангола, Кабо-Верде, ДР Конго, Морокко, Тунис.

Южная Америка — Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили.

Азия — Япония, Корея, Бахрейн, Катар.

Северная Америка — США.

Россия на ЧМ-2021

Сборная России получила место на турнире при помощи "wilde card". Команда попала в группу Н, где сыграет со сборными Словении, Белоруссии и Кореи. В следующий раунд выйдут три команды.