Обладатель Кубка мира Йоханнес Бё занял последнее место в гонке

Победитель двух последних Кубков мира Йоханнес Бё потерпел неудачу в контрольной гонке сборной Норвегии. Он занял последнее место на финише, допустив на двух стрельбах пять промахов.

Йоханнес четыре раза промахнулся на "лёжке", еще раз — на "стойке". От лидера, Эрленда Бьонтегорда, он отстал на 59 секунд. Тарьей Бё, старший брат Йоханнеса, занял вторую строчку.