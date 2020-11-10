Победитель двух последних Кубков мира Йоханнес Бё потерпел неудачу в контрольной гонке сборной Норвегии. Он занял последнее место на финише, допустив на двух стрельбах пять промахов.
Йоханнес четыре раза промахнулся на "лёжке", еще раз — на "стойке". От лидера, Эрленда Бьонтегорда, он отстал на 59 секунд. Тарьей Бё, старший брат Йоханнеса, занял вторую строчку.
"Возникает вопрос, почему это произошло. Я был спокоен перед стрельбой, но не закрыл четыре мишени. Это катастрофа. Буду думать до следующей гонки, но в это время у меня бывают провалы", — приводит VG слова Бё.
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