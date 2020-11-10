Прокуратура проверяет "Лацио" на возможные махинации с коронавирусом

Прокуратура Италии начала проверку футбольного клуба "Лацио" на предмет махинаций с результатами тестов на коронавирус. Из лаборатории в Авеллино, где "орлы" проводят исследования, изъяты 95 мазков игроков и персонала клуба.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, главу лаборатории подозревают в выдаче "нужных" результатов для "Лацио". Так, ранее СМИ сообщали, что нападающий Чиро Иммобиле в одном из матчей мог выступать с коронавирусом.

На следующий день после игры лидер команды сдал тест для УЕФА в другой лаборатории, который показал положительный результат. Чиро и несколько других футболистов не были допущены к матчу Лиги чемпионов против "Зенита" (1:1).