"Формула-1" назвала дату следующего этапа "Гран-при России"

"Формула-1" представила предварительный календарь на сезон-2021. Начнётся год традиционно в Австралии 21 марта, а завершится в Абу-Даби 5 декабря.

В плане на сезон значатся 23 гонки. С организаторами этапов в Испании и Бразилии сейчас идут переговоры, а место проведения заездов в конце апреля будет определено позже. Остальные 20 этапов подтверждены.

"Гран-при России" запланировано на 24-26 сентября. Гонка завершит европейскую часть "Королевской серии", которая стартует 27 июня во Франции.

Календарь "Формулы-1" на сезон-2021