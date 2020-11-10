Прокуратура оштрафовала "Тамбов" за задолженность перед игроками

Прокуратура Тамбовской области выписала штраф футбольному клубу "Тамбов" за задолженность по зарплате перед футболистами. В решении надзорного органа говорится, что с июня по август 2020 года клуб не выплатил футболистам 90,4 млн рублей.

Для "Тамбова" это повторное нарушение трудового кодекса. Поэтому клуб оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что болельщики "Тамбова" подготовили открытое письмо, в котором обвинили руководство региона в проблемах команды. По мнению фанатов, губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выполнил взятые на себя обязательства.