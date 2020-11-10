СМИ назвали имя девушки, слившей видео с Дзюбой

Российские СМИ распространили информацию о девушке, которая стала инициатором скандала с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой. Журналисты считают, что видео интимного содержания в Сеть слила Наталья Веретнникова, которую представляют как блогера.

Страница Веретенниковой в Instagram закрыта для просмотра, но в одной из других соцсетей можно увидеть её сообщения. Все посты девушки интимного характера, а в СМИ её называют содержанкой.

Информацию о Веретнниковой распространило издание "LIVE Биробиджан" — девушка является уроженкой ЕАО. По сведениям журналистов, сама Наталья призналась в том, что слила видео в Сеть, а кадры были сделаны в декабре 2019 года. Якобы она находилась с другой стороны экрана и занималась тем же, чем и Дзюба.

Интересно, что сама Веретенникова в Telegram опубликовала ссылку на статью в онлайн-издании из Биробиджана, в которой говорится о ней. После того, как девушка выпустила с "признанием", подписчики якобы возмутились её поступком.

Сама Наталья не видит ничего предосудительного в публикации такого видео.