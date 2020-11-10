Матч датского чемпиона с "Ливерпулем" могут отменить из-за норок

Игра шестого тура Лиги чемпионов "Мидтьюлланд" (Дания) — "Ливерпуль" (Англия) может не состояться по независящим от команд причинам. Виной всему новый штамм коронавируса, который передаётся человеку от норок.

За полгода в Дании выявили более 200 случаев заражения "обновлённым" вирусом от норок. Из-за этого в стране собираются уничтожить этих животных, а некоторые страны закрыли границы с королевством или ужесточили требования для людей, прибывающих оттуда.

В их числе и Великобритания. Любой человек, который прибывает из Дании, должен пройти двухнедельный карантин. Исключений для футболистов британские власти делать не собираются, сообщает Daily Mail.

Если Великобритания не изменит своего решения до декабря, "Ливерпуль" не сможет посетить Данию, так как затем игрокам необходимо будет пропустить несколько матчей в своём чемпионате. Вариант с переносом игры на нейтральную территорию рассматривается, но пока УЕФА не может найти страну, которая примет датчан.

Матч "Мидтьюлланд" — "Ливерпуль" запланирован на 9 декабря. До этого в ноябре датчане проведут две выездные игры в Лиге чемпионов — против "Аякса" и "Аталанты". Пока чемпион этой страны является аутсайдером группы, а британцы остаются явными лидерами.