Косторная объяснила смену причёски

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что начала новую жизнь.

Так она прокомментировала кардинальную смену имиджа.

"Как-то само это произошло. Я как только перешла — сразу отрезала волосы и осветлила их. Новая жизнь — новая я", — сообщила Косторная.

Напомним, ранее фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и теперь тренируется под руководством Евгения Плющенко.