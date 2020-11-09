Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что начала новую жизнь.
Так она прокомментировала кардинальную смену имиджа.
"Как-то само это произошло. Я как только перешла — сразу отрезала волосы и осветлила их. Новая жизнь — новая я", — сообщила Косторная.
Напомним, ранее фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и теперь тренируется под руководством Евгения Плющенко.
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