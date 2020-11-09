Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Песков рассказал, с чем связаны отставки министров
В Кремле оценили риск введения всеобщего локдауна в России
Минздрав обновил порядок лечения COVID-19 на дому
Байден уже начал "работать с губернаторами". Имеет ли он на это право?
Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение
Санду распустит молдавский парламент в случае победы на выборах
Новый смартфон Motorola может получить название "Минск"
Врачи перечислили признаки перерождения родинки в меланому
Эксперт - о "деле Навального": на Германию в России обижены

Косторная объяснила смену причёски

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что начала новую жизнь.

Так она прокомментировала кардинальную смену имиджа.

"Как-то само это произошло. Я как только перешла — сразу отрезала волосы и осветлила их. Новая жизнь — новая я", — сообщила Косторная.

Напомним, ранее фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и теперь тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Последние материалы
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
В Москве в закрытом формате проходят похороны Жванецкого
Колледжи и вузы Подмосковья переведут на дистанционное обучение
Путин поздравит нового президента США после подведения итогов выборов
Причину отставки глав Минстроя, Минприроды и Минтранса объяснили
"Тревожная": в Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
Минпросвещения выступило против предложения главы ЦИК Памфиловой
В ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали более 20 человек
Дикие бананы способны предотвращать резкие скачки сахара в крови
Алиеву нужны гарантии вывода армянских войск из Карабаха
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы

Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.

Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина ответила на обвинения в мошенничестве с наследством Баталова
Российский шоу-бизнес
Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь телеведущему
Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему
Мишустин предложил Госдуме сделать Новака вице-премьером
Сетевой маркетинг: зло или панацея
РБК: сегодня Путин уволит четырёх министров
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Трамп: выборы ещё не закончены
Блюхер: Немецкие корни красного маршала
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
СМИ: Армения выведет войска из Нагорного Карабаха
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Трамп: выборы ещё не закончены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников