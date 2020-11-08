Артёма Дзюбу лишат капитанской повязки во время игры "Зенита" с "Краснодаром". Об этом сообщили российские СМИ.
По предварительной информации, место капитана команды во время матча займёт хорватский защитник Деян Ловрен. Дзюба был отмечен в стартовом составе команды.
Это решение связано с появившимся в Сети интимным видео, на котором Дзюба сам себя удовлетворяет.
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