Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с "Краснодаром"

Артёма Дзюбу лишат капитанской повязки во время игры "Зенита" с "Краснодаром". Об этом сообщили российские СМИ.

По предварительной информации, место капитана команды во время матча займёт хорватский защитник Деян Ловрен. Дзюба был отмечен в стартовом составе команды.

Это решение связано с появившимся в Сети интимным видео, на котором Дзюба сам себя удовлетворяет.