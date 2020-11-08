Недавно в Сети появился видеоролик, на котором футболист Артём Дзюба удовлетворяет себя.

Видео понравилось актрисе фильмов для взрослых Елене Берковой, которая заявила, что хотела бы сняться в эротической картине вместе с Дзюбой.

"Сейчас ему кажется, что невызов в сборную — это серьёзная потеря. Однако он легко может повернуть эту ситуацию в свой адрес и сделать шикарную новую карьеру с кучей контрактов. Все, кто связан с секс-индустрией, производством вещей для мужчин, завалят его рекламными предложениями", — отметила актриса.

"Я думаю, он тяготеет к чему-то широкому, общественному. Почему бы, например, ему не заняться сексом на публике? Это шикарная история! У нас в шоу-бизнесе очень сложно найти амплуа, которое ещё не использовано. А вот с таким стартом он может добиться беспрецедентного успеха", — добавила Беркова.