Гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки решила прокомментировал скандал, который возник из-за публикации интимного видео с участием Артёма Дзюбы.

"Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем ещё более знаменитым Артёме Дзюбе.

Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, "что уж мы-то такого никогда не делаем". Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространён, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артём ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся", — написала Канделаки в Instagram.