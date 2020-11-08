В ноябре Артём Дзюба не будет вызван на матчи сборной России по футболу.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео интимного характера с участием футболиста.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

"Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", — пояснил Черчесов.