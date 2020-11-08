Мария Орзул опровергла причастность к интимному видео Дзюбы

Футболист Артём Дзюба снова оказался в центре скандала. В Сети появилось интимное видео с участием спортсмена, где он удовлетворяет себя в гостиничном номере.

Примечательно, что Дзюба делал это под голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которая вещала из телевизора.

Примечательно, что в 2016 году Орзул была замечена в машине Дзюбы целующейся с футболистом. Тогда ходили слухи, что спортсмен изменяет своей жене с телеведущей.