Футболист Артём Дзюба снова оказался в центре скандала. В Сети появилось интимное видео с участием спортсмена, где он удовлетворяет себя в гостиничном номере.
Примечательно, что Дзюба делал это под голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которая вещала из телевизора.
Примечательно, что в 2016 году Орзул была замечена в машине Дзюбы целующейся с футболистом. Тогда ходили слухи, что спортсмен изменяет своей жене с телеведущей.
"Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причём здесь? Я не общаюсь с этим человеком. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", — прокомментировала скандал Орзул.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.