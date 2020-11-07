Татьяна Навка отметила смелость Алины Загитовой, которая примерила на себя роль телеведущей и активно прогрессирует в этом направлении.

"Алина — большая молодец, что взялась за эту непростую роль. Ей всего 18 лет, — девочке, которая никогда с этим не сталкивалась. Её прогресс в роли ведущей ещё раз показывает, что она всё-таки олимпийская чемпионка, которая ничего не боится", — сообщила Навка Sport24.