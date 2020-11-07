Легендарный футболист Диего Марадона хочет побыстрее покинуть больницу и вернуться к нормальной жизни.
Однако врачи пока не разрешают ему это сделать, поскольку второго ноября спортсмен был срочно госпитализирован и перенёс операцию на мозге. Хирурги удалили опасный сгусток крови.
Операция прошла успешно, однако врачи настаивают на том, чтобы Марадона провёл ещё какое-то время под наблюдением.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.