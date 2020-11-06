Ибрагимович признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре

Серия А подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Награду получил нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Шведский форвард забил четыре гола в двух матчах против "Ромы" и "Интера".

39-летний футболист получит награду перед следующим матчем "Милана" против "Вероны", сообщает пресс-служба Серии А.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года. С тех пор Злата в 28 матчах в составе "россонери" забил 17 мячей.