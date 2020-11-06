Гассиев может провести бой в начале 2021 года

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, рассказал о том, когда его подопечный может провести следующий бой. 31 октября россиянин победил албанца Нури Сефери в дебютном поединке в тяжёлом весе.
По словам Сланова, ожидать возвращения Гассиева в ринг можно через три месяца.
"Думаю, что месяца через три мы уже будем готовы провести следующий бой", - цитирует ТАСС слова Сланова.
Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе. Он проиграл титулы в 2018 году в бою с украинцем Александром Усиком.
После этого Гассиев принял решение перейти в тяжёлый вес, но из-за травм не выходил в ринг на протяжении двух лет.
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