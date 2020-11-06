Информатор WADA Степанова продолжает получать деньги от МОК

Информаторы WADA Юлия и Виталий Степановы продолжают сотрудничество с МОК. Легкоатлетка всё ещё получает финансирование от организации, а её муж, бывший сотрудник РУСАДА, остаётся консультантом МОК по вопросам допинг-контроля.

Ранее планировалось, что МОК прекратит финансирование Степановых в 2019 году, но оно происходит до сих пор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу олимпийского комитета.

Стипендия для Степановой была введена в 2016 году после её встречи с главой МОК Томасом Бахом. Девушка заявила, что российские легкоатлеты систематически применяют допинг, а в России существует определённая допинг-система.

WADA и МОК взяли Степановых под свой контроль после выхода на телеканале ARD фильма "Секретное дело "Допинг", где Юлия и Виталий рассказали о допинге в российском спорте. На основании их показаний, а также по итогу других расследований российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде-2016 в Рио и рискуют пропустить Игры-2020 в Токио, перенесенные на 2021 год.