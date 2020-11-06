Кокорин рассказал о своём состоянии перед матчем с "Уралом"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о том, готов ли выйти на поле в матче 14-го тура чемпионата России против "Урала". Команды встретятся в Екатеринбурге 7 ноября.

Кокорин отметил, что команда хочет реабилитироваться за поражение в последнем матче против "Ростова" (0:1). По его словам, у красно-белых хороший настрой на игру.

Своё состояние Кокорин оценил как хорошее. Форвард хочет забить с игры.

"Забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду свой шанс", — заявил Кокорин в интервью клубному телеканалу.

Кокорин провёл за "Спартак" пять матчей в РПЛ, в которых забил один гол.