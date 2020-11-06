Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока третьего тура Лиги чемпионов. Им стал нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота.

Португалец в матче против итальянской "Аталанты" сделал хет-трик. Его команда выиграла со счётом 5:0.

Жота стал игроком "Ливерпуля" в сентября. Он провёл десять матчей за команду и забил семь мячей. За игрока "красные" заплатили 45 млн евро.

В Лиге чемпионов Жота забил четыре гола и лидирует в бомбардирском споре вместе с Маркусом Рэшфордом ("МЮ"), Альваро Моратой ("Ювентус") и Эрлингом Холанном ("Боруссия" Д).