Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором восприняла вопрос о женской груди. Один из подписчиков спортсменки в Instagram задал девушке вопрос - не мешает ли ей грудь во время выступлений.
"Она мне только помогает", - написала Туктамышева.
Туктамышева в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и финал "Гран-при". После этого девушка не показывала столь уверенных результатов и не смогла попасть на Олимпиаду-2018.
В новом сезоне Туктамышева выступала на этапе Кубка России в Москве. Там она заняла третье место.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".