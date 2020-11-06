Туктамышева ответила на вопрос о груди в женском катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором восприняла вопрос о женской груди. Один из подписчиков спортсменки в Instagram задал девушке вопрос - не мешает ли ей грудь во время выступлений.

"Она мне только помогает", - написала Туктамышева.

Туктамышева в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и финал "Гран-при". После этого девушка не показывала столь уверенных результатов и не смогла попасть на Олимпиаду-2018.

В новом сезоне Туктамышева выступала на этапе Кубка России в Москве. Там она заняла третье место.