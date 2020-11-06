Логинов не поедет со сборной России на сбор в Ханты-Мансийск

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что чемпион мира Александр Логинов не примет участия в сборе команды. В ноябре биатлонисты, которые претендуют на попадание в состав на Кубок мира и Кубок IBU, будут тренироваться в Ханты-Мансийске.

Логинов останется в Тюмени. По словам Польховского, для лидера команды там созданы все условия.

"Биатлонист продолжает тренироваться самостоятельно, эти вопросы мы обсудили. Все остальные поедут в Ханты‑Мансийск", ‑ приводит "РИА Новости" слова Польховского.

Первый этап Кубка мира по биатлону запланирован на 28-29 ноября в финском Контиолахти.