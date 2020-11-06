Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что был бы не против выйти на лёд в форме московского "Динамо" уже сейчас. Хоккеист отметил, что этому мешает контракт с "Кэпиталз".
Овечкин поддержал хоккеистов, которые выступают сейчас в КХЛ на правах аренды из клубов НХЛ. Североамериканская лига стартует только в январе, поэтому многие спортсмены из-за океана приезжают за игровой практикой.
Вместе с тем, Овечкин отметил, что у него ситуация иная. Чтобы выйти за другой клуб, ему нужно оплатить большую страховку по договору с "Вашингтоном".
"Нужно платить большую страховку. Так я хотел бы поиграть за "Динамо" в КХЛ уже сейчас. Но это пока нереально", — приводит "Матч ТВ" слова Овечкина.
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