Овечкин признался, что хотел бы играть за "Динамо" уже сейчас

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что был бы не против выйти на лёд в форме московского "Динамо" уже сейчас. Хоккеист отметил, что этому мешает контракт с "Кэпиталз".

Овечкин поддержал хоккеистов, которые выступают сейчас в КХЛ на правах аренды из клубов НХЛ. Североамериканская лига стартует только в январе, поэтому многие спортсмены из-за океана приезжают за игровой практикой.

Вместе с тем, Овечкин отметил, что у него ситуация иная. Чтобы выйти за другой клуб, ему нужно оплатить большую страховку по договору с "Вашингтоном".