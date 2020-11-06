Экс-игрока "Мордовии" избили у станции метро "Рижская"

Экс-футболист "Мордовии" Ален Аскеров был избит в Москве возле станции метро "Рижская". У 24-летнего спортсмена выявили травмы и ушиб головы. Экс-игрок молодёжной сборной Азербайджана обратился в больницу в четверг, сообщает "РЕН ТВ".

По сведениям "Царьграда", Аскеров был опрошен полициейскими, но не стал писать заявление о нападении. Футболист заявил, что знает, кто его избил.

Ален Аскеров

Аскеров является уроженцем Кирова и воспитанником саранской "Мордовии". В состав основной команды клуба футболист пробиться не смог.

В сезоне-2016/17 выступал за клуб второй хорватской Лиги "Новиград". Затем подписал контракт с "Габалой", но не провёл в составе азербайджанской команды ни одного матча.

С июля 2018 года находится без клуба. За молодёжную сборную Азербайджана отыграл в двух матчах.