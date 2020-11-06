Фанаты высмеяли фото, на котором Емельяненко "повезли кодироваться"

Болельщики высмеяли проблемы с алкоголем бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Спортсмен опубликовал в Instagram фотографию у бассейна. На снимке боец лежит на кушетке под полотенцем. Также он завёрнут в плёнку.

"Завернули!" — написал боец смешанных единоборств.

Многие болельщики с иронией предположили, что Емельяненко везут кодироваться от алкогольной зависимости. Фанаты захотели узнать, что на самом деле происходит с Александром.

Емельяненко в своей карьере одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Последний бой он провёл в июле, проиграв Магомеду Исмаилову.

Ранее Емельяненко неоднократно попадал в неприятные ситуации из-за алкогольной зависимости. Так, в Кисловодске он был задержан за рулём автомобиля в нетрезвом виде. Суд арестовал спортсмена на 15 суток.

В 2012 году спортсмен был оштрафован за пьяный дебош в самолёте Москва — Барнаул. В октябре 2013 года устроил драку в кафе, в результате которой один человек оказался в больнице.