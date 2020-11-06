Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, заявил, что его подзащитный признал свою вину об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова. Игрок попросил о рассмотрении дела в особом порядке, сообщает РИА "Новости".
Сам Данченков возражает против такого порядка. Пока дело не передали в суд. Сторона Широкова ещё не получила обвинительный акт.
"Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу", — заявил адвокат.
Против Широкова возбудили уголовное дело за "умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью". Экс-футболисту грозит два года лишения свободы в виде максимальной санкции.
В августе Широков избил Данченкова после того, как увидел перед собой красную карточку. Инцидент произошёл в матче любительских команд. После случившегося игрок был уволен с телеканала "Матч ТВ".
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