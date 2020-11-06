Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о своём отношении к идее организации Европейской суперлиги. Ранее за соревнование между грандами выступили английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Предполагается, что 18 клубов сыграют турнир в два круга. В соревнования попадут самые популярные команды, а суперлига может стартовать в 2022 году.
По словам Прядкина, российская лига совсем не заинтересована в организации суперлиги из-за того, что богатые станут богаче, а бедные ещё беднее.
"Вы знаете прекрасно, что даже наши клубы, которые занимают первые позиции, конечно, никогда не попадут в эту лигу", — приводит ТАСС слова Прядкина.
Ранее против организации турнира выступили ФИФА и УЕФА.
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