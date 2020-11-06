Третьяк рассказал о рассмотрении дела против России в CAS

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что принял участие в слушаниях по делу WADA против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российская сторона оспаривает санкции по допинговому скандалу, среди которых отстранение команды от крупных международных соревнований на четыре года.

Третьяк во время заседания рассказал о том, как ФХР и КХЛ проводят разъяснительную работу по борьбе с допингом. Также он обрисовал планы России по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Среди санкций WADA есть запрет на проведение крупных соревнований (чемпионатов мира и Олимпийских игр) на четыре года. Вердикт WADA был введен после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) отдала ЧМ-2023 России.

Третьяк принял участие в заседании 4 ноября. Он отметил, что Россия потратила много средств на строительство арены в Санкт-Петербурге.