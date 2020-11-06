Российские клубы на третьей еврокубковой неделе набрали два очка в копилку рейтинга УЕФА. По одному очку принесли "Зенит" и "Локомотив". В таблице коэффициентов УЕФА Россия за неделю прибавила 0,333 балла. Всего на счету российских клубов в пятилетнем рейтинге 37,549 балла.
Россия занимает седьмое место в рейтинге. Отставание от Португалии увеличилось до 6,000 баллов. Ликвидировать его в этом сезоне не представляется возможным.
Цель на сезон для российских клубов - защитить седьмую строчку, которая может дать право чемпиону при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов находиться в первой "корзине".
На этой неделе к России приблизилась Голландия, клубы которой набрали 0,800 балла. Их соседи из Бельгии не смогли набрать ни одного очка.
Отрыв России от Голландии составляет чуть менее 3,000 баллов. Клубам из этой страны нужно набрать на 15 очков больше, чем российским. Выступают от Голландии также четыре клуба - "Аякс" (ЛЧ), "Фейеноорд" (ЛЕ), "АЗ Алкмаар" (ЛЕ) и ПСВ (ЛЕ).
Каждая команда получает очки за свои результаты:
Очки команд из одной страны суммируются и путём деления на количество участников от одной страны выводится средний коэффициент. Так, в этом сезоне от России стартовали 6 клубов, поэтому все очки делятся на это число.
Место страны в таблице коэффициентов УЕФА определяется суммирование коэффициентов последних пяти сезонов.
Таблице коэффициентов УЕФА определяет, сколько клубов в еврокубках стартуют от страны через сезон. Так, таблица, которая будет сформирована в мае 2021 года, определит представительство на сезон-2022/23.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".