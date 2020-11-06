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Россия подпустила к себе Голландию в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы на третьей еврокубковой неделе набрали два очка в копилку рейтинга УЕФА. По одному очку принесли "Зенит" и "Локомотив". В таблице коэффициентов УЕФА Россия за неделю прибавила 0,333 балла. Всего на счету российских клубов в пятилетнем рейтинге 37,549 балла.

Россия подпустила к себе Голландию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия занимает седьмое место в рейтинге. Отставание от Португалии увеличилось до 6,000 баллов. Ликвидировать его в этом сезоне не представляется возможным.

Задача - не опуститься ниже

Цель на сезон для российских клубов - защитить седьмую строчку, которая может дать право чемпиону при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов находиться в первой "корзине".

На этой неделе к России приблизилась Голландия, клубы которой набрали 0,800 балла. Их соседи из Бельгии не смогли набрать ни одного очка.

Отрыв России от Голландии составляет чуть менее 3,000 баллов. Клубам из этой страны нужно набрать на 15 очков больше, чем российским. Выступают от Голландии также четыре клуба - "Аякс" (ЛЧ), "Фейеноорд" (ЛЕ), "АЗ Алкмаар" (ЛЕ) и ПСВ (ЛЕ).

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-15)

  1. Испания - 85,855.
  2. Англия - 84,426.
  3. Италия - 65,7224.
  4. Германия - 65,141.
  5. Франция - 52,248.
  6. Португалия - 43,549.
  7. Россия - 37,549.
  8. Голландия - 34,600.
  9. Бельгия - 34,300.
  10. Австрия - 33,425.
  11. Шотландия - 30,375.
  12. Украина - 29,900.
  13. Турция - 29,700.
  14. Дания - 27,375.
  15. Кипр - 27,250.

Как считается Таблица коэффициентов УЕФА

Каждая команда получает очки за свои результаты:

  • победа - 2 очка (1 очко в отборочных раундах);
  • ничья - 1 очко (0,5 очков в отборочных раундах);
  • выход в групповой этап ЛЧ - 4 очка;
  • выход в 1/8 финала ЛЧ - 5 очков;
  • выход в 1/4 финала ЛЧ или ЛЕ - 1 очко;
  • выход в 1/2 финала ЛЧ или ЛЕ - 1 очко;
  • выход в финал ЛЧ или ЛЕ - 1 очко.

Очки команд из одной страны суммируются и путём деления на количество участников от одной страны выводится средний коэффициент. Так, в этом сезоне от России стартовали 6 клубов, поэтому все очки делятся на это число.

Место страны в таблице коэффициентов УЕФА определяется суммирование коэффициентов последних пяти сезонов.

Таблице коэффициентов УЕФА определяет, сколько клубов в еврокубках стартуют от страны через сезон. Так, таблица, которая будет сформирована в мае 2021 года, определит представительство на сезон-2022/23.

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