Вагнер Лав останется в Казахстане ещё на год

Бразильский форвард "Кайрата" Вагнер Лав продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.

36-летний нападающий стал игроком клуба из Алматы в июле 2020 года. Команда впервые за 16 лет стала чемпионом Казахастана, а форвард в 13 матчах забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Чемпион Казахстана в сезоне-2021/22 стартует в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Вагнер Лав

Для бразильца "Кайрат" стал девятым клубом в карьере. Вагнер знаком российским болельщикам по выступлениям с ЦСКА. Вместе с армейцами нападающий стал трёхкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.

ЦСКА (Россия) — 259 матчей, 124 гола.

"Палмейрас" (Бразилия) — 54 матча, 32 гола.

"Фламенго" (Бразилия) — 80 матчей, 47 голов.

"Коринтианс" (Бразилия) — 116 матчей, 28 голов.

"Шаньдун" (Китай) — 43 матча, 28 голов.

"Монако" (Франция) — 13 матчей, 4 гола.

"Аланьяспор" (Турция) — 44 матча, 34 гола.

"Бешикташ" (Турция) — 28 матчей, 11 голов.

Всего в клубной карьере провёл почти 650 матчей и забил 315 мячей.

В составе сборной Бразилии отыграл 20 матчей, забил четыре гола. В активе футболиста две победы в Кубке Америки.