Бразильский форвард "Кайрата" Вагнер Лав продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.
36-летний нападающий стал игроком клуба из Алматы в июле 2020 года. Команда впервые за 16 лет стала чемпионом Казахастана, а форвард в 13 матчах забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Чемпион Казахстана в сезоне-2021/22 стартует в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
Для бразильца "Кайрат" стал девятым клубом в карьере. Вагнер знаком российским болельщикам по выступлениям с ЦСКА. Вместе с армейцами нападающий стал трёхкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.
Всего в клубной карьере провёл почти 650 матчей и забил 315 мячей.
В составе сборной Бразилии отыграл 20 матчей, забил четыре гола. В активе футболиста две победы в Кубке Америки.
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