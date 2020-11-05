Шунин может пропустить матчи сборной России из-за коронавируса

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин может пропустить ближайший матч команды против "Локомотива", а также игры сборной России в ноябре. По сообщению пресс-службы бело-голубых, у вратаря сомнительный тест на коронавирус.

Остальные игроки команды сдали отрицательные тесты и готовятся к игре против "Локомотива" в привычном режиме.

"Динамо" сообщило о тесте Шунина в штаб сборной России. Вратарь является основным в национальной команде и был вызван на сбор, который начнётся 9 ноября.

В этом месяце сборная России проведёт три матча.