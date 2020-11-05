Агенты Халка предложили "Зениту" вернуть футболиста

Нападающий "Шанхая" Халк в конце года покинет китайскую команду. Агенты игрока ведут поиски нового клуба для футболиста и предлагают его услуги "Зениту", сообщает Soho Sport.

Кроме "Зенита", представители футболиста связывались с турецким "Галатасраем", португальским "Порту" и бразильским "Сан-Паулу". О реакции клубов на данный момент не известно.

Халк перешёл в "Шанхай" из "Зенита" в 2016 году. Тогда клуб из Санкт-Петербурга получил 55,8 млн евро за игрока, а купил его у "Порту" за 40 млн. За китайскую команду бразилец забил более 70 голов и стал чемпионом местной суперлиги в 2018 году.

В составе "Зенита" Халк по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 148 матчах он забил 77 мячей за команду.