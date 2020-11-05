Российский футбольный союз (РФС) вынес решение по полузащитнику "Тамбова" Гураму Тетрашвили. В игре 13-го тура РПЛ против московского "Динамо" футболист намеренно наступил на ногу лежавшему на газоне Себастьяну Шиманьски.
По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, Тетрашвили получил четыре игры дисквалификации за своё поведение.
Таким образом, Тетрашвили пропустит такие матчи:
В этом сезоне Тетрашвили провёл 12 матчей в составе "Тамбова".
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