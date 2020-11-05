Игрок "Тамбова" Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча

Российский футбольный союз (РФС) вынес решение по полузащитнику "Тамбова" Гураму Тетрашвили. В игре 13-го тура РПЛ против московского "Динамо" футболист намеренно наступил на ногу лежавшему на газоне Себастьяну Шиманьски.

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, Тетрашвили получил четыре игры дисквалификации за своё поведение.

Таким образом, Тетрашвили пропустит такие матчи:

"Тамбов" - "Ахмат";

"Краснодар" - "Тамбов";

"Уфа" - "Тамбов";

"Спартак" - "Тамбов".

В этом сезоне Тетрашвили провёл 12 матчей в составе "Тамбова".