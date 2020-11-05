Медведев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев победил на турнире в Париже австралийского спортсмена Алекса де Минора. Встреча продолжалась почти два часа и завершилась в трёх сетах — 5:7, 6:2, 6:2.

Медведев, который стал третьим сеянным на турнире, сделал 13 "эйсов" и совершил две двойные ошибки.

В четвертьфинале Медведев сыграет против аргентинца Диего Шварцмана.