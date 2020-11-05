"МЮ" включился в борьбу с "Зенитом" за Почеттино

"Манчестер Юнайтед" выступил с предложением к Маурисио Почеттино возглавить команду. Руководители клуба связались с аргентинцем по этому поводу после поражения команды в третьем туре Лиги чемпионов от "Башакшехира" (1:2), сообщает Manchester Evening News.

Сам Почеттино согласен поработать с командой. Ранее он работал в Англии с "Тоттенхэмом" и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что интерес к кандидатуре Почеттино проявляет "Зенит". Питерцы якобы хотят заменить Сергея Семака после неудачных результатов в Лиге чемпионов.

Почеттино остаётся без работы с ноября 2019 года.