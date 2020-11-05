Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец в интервью "Правде.Ру" отметил, что "Краснодар" в матче с "Севильей" допустил ошибку психологического характера.

Краснодарцы к середине первого тайма вели в счёте 2:0, а непосредственно перед перерывом испанцы остались в меньшинстве. Несмотря на это "Краснодар" проиграл встречу со счётом 2:3.

"Я думаю, что в футболе, побеждая 0:2, есть очень большая и коварная ловушка, когда практически счет предопределяет психологическое отношение к сопернику и уверенности в том, что матч сделан. Тем более что "Краснодар" играл в численном превосходстве. Но не учитывать уровень игроков и уровень "Севильи" — конечно, это была большая ошибка.

Я думаю, что тренерам не удалось создать условия для мобильности и активности, чтобы сохранить преимущество, которое было у команды. 0:2 — это традиционно коварная ловушка для команды, которая ведет в счете. Традиционно, когда есть такое преимущество, непроизвольно происходит психологическая расконцентрация", — заявил Бышовец.