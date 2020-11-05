Журова отметила, что Хабиб никогда не выступал за Россию

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова негативно отнеслась к предложению присвоить звание Героя России бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Ранее с такой просьбой к президенту РФ выступил депутат от Дагестана Гаджимурад Омаров.

По словам Журовой, в российском спорте есть множество более достойных кандидатур на получение такого звания. Бывшая конькобежка отметила, что победы в "коммерческих боях" не могут быть основанием для приобретения статуса Героя России.

Также Журова уточнила, что никогда не слышала о том, что Хабиб Нурмагомедов выступает за Россию. Ранее бойца неоднократно критиковали за то, что он не использует во время боёв флаг или гимн России.

"Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да", — приводит НСН слова Журовой.

По мнению депутата Госдумы, Хабиба Нурмагомедова "на фоне ситуации с мусульманами в мире" можно наградить Орденом Дружбы.